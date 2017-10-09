Мужчина приговорен к 22 годам тюрьмы за убийство полицейского

В Амурской области суд присяжных приговорил к 22 годам лишения свободы жителя Зейского района за убийство капитана полиции Тараса Соколюка. Об этом сообщила региональная прокуратура.

«На основании вердикта присяжных заседателей Амурским областным судом организатор преступлений разбоя признан виновным и осужден на 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год шесть месяцев», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

Преступление было совершено в мае. Двое жителей Зейского района намеревались ограбить одну из местных жительниц и забрались в ее дом. О готовящемся ограблении стало известно сотрудникам полиции, которые устроили засаду. Во время задержания один из преступников выстрелил в капитана Соколюка 1985 года рождения и нанес ему смертельное ранение.

Ранее сообщалось, что в Дагестане боевики убили местного полицейского. Двое преступников были ликвидированы, один находится в розыске.