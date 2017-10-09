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Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Забайкалье, работал без лицензии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Водитель автобуса, попавшего в ДТП на федеральной трассе «Амур» 6 октября, осуществлял перевозку по договору фрахтования с пассажирами без лицензии и маршрутного свидетельства. Об этом агентству ТАСС сообщил замминистра территориального развития края, Константин Суздальницкий.

«Перевозка осуществлялась по заказу. Это тот случай, когда либо по объявлению, либо прямо на вокзале люди подходят к автобусу и заключают договор фрахтования. Договор был заключен от Читы до Нерчинска», — сказал Суздальницкий.

Суздальницкий добавил, что такой вид перевозок является нелицензионным и приносит «огромное количество проблем». Также отмечается, что автобус был не рейсовым, как утверждалось ранее, а заказным. По его словам, закон о лицензировании заказных перевозок подавался в Госдуму в 2014 году, однако был отклонен по причине того, что правительство РФ вносило аналогичный законопроект.

Напомним, в ДТП с участием автобуса и грузовика пострадали 24 человека, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. В автобусе на момент аварии находились 25 человек, среди них десять — несовершеннолетние. В числе пассажиров были участники детской команды по легкой атлетике. По предварительным данным, столкновение было спровоцировано погибшим водителем грузовика. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ.

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