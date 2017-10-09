Хабаровский бизнесмен, задолжавший сотрудникам, предстанет перед судом

Прокуратура Хабаровского края передала в суд дело бизнесмена, задолжавшего 20 млн рублей своим сотрудникам.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на помощника прокурора региона Валентину Глазову.

«Заместитель прокурора Хабаровского края Максим Собчук сегодня направил мировому судье… Центрального района Хабаровска уголовное дело в отношении генерального директора одной из строительных организаций... Сергея Бегуна, который свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату 155 своим работникам в общей сумме более 20 млн рублей», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом эти деньги он потратил на нужды предприятия. Кроме того, сам себе он выплатил зарплату в 3 млн рублей.

На имущество обвиняемого наложен арест, а в случае признания вины ему грозит до трех лет лишения свободы.