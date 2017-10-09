Угроза распространения пожара в ТЦ «Синдика» снята

Борьба с открытым огнем всё еще продолжается, но угроза его распространения снята, сообщил начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«Сложность тушения пожара заключалась именно в том, что не было перегородок, и вот эти вот маленькие так называемые бутики осложняли работу спасателей и пожарных, — отметил Полетыкин. — Что касается ущерба и то, что касается вопросов, связанных с количеством автомобилей, которые были непосредственно на парковке, после ликвидации открытого горения и ликвидации последствий пожара будут устанавливаться криминалистическими лабораториями МЧС России».

Ущерб, нанесенный пожаром, предстоит оценить, стоимость рынка — 6,5 млрд руб.