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Угроза распространения пожара в ТЦ «Синдика» снята

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Борьба с открытым огнем всё еще продолжается, но угроза его распространения снята, сообщил начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«Сложность тушения пожара заключалась именно в том, что не было перегородок, и вот эти вот маленькие так называемые бутики осложняли работу спасателей и пожарных, — отметил Полетыкин. — Что касается ущерба и то, что касается вопросов, связанных с количеством автомобилей, которые были непосредственно на парковке, после ликвидации открытого горения и ликвидации последствий пожара будут устанавливаться криминалистическими лабораториями МЧС России».

Ущерб, нанесенный пожаром, предстоит оценить, стоимость рынка — 6,5 млрд руб.

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