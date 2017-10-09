Эксперт: Китай занижает показатели роста ВВП

В официальной отчетности Китай занижает показатели ВВП. С таким заявлением выступил старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, бывший страновой директор Всемирного банка по Китаю Юйконь Хуан.

В интервью газете «Ведомости» он рассказал, что современная китайская статистика еще не научилась объективно учитывать сектор услуг и частного производства, поскольку в социалистической системе было централизованное планирование, и поэтому при официальных подсчетах показатели ВВП ниже реальных.«Данные от местных властей, от провинций представляются слишком высокими, и в сумме они вроде бы должны давать цифру, которая значительно выше реальных темпов роста ВВП. Но нужно понимать, что общенациональный ВВП не рассчитывается просто путем сложения данных от провинций. Национальное статистическое бюро Китая вообще их не использует, оно делает собственные расчеты ВВП на основе различных индикаторов», — пояснил Хуан.



При этом он отметил, что в основном росту китайской экономики способствует именно сектор услуг.

«Во многом частный сектор и сектор услуг (влияют на рост ВВП). Поэтому рост и недооценен», — делает вывод Хуан.

Также он привел данные аналитиков ООН, которые, изучив статистику Китая, пришли к выводу, что имеет место занижение на 3–4% ВВП страны.

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