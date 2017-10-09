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Актеру Антону Ельчину установили памятник в Голливуде

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Фото: Global Look Press/Imago stock&people
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В Лос-Анджелесе открыли памятник актеру Антону Ельчину. Об этом сообщает Associated Press.

Скульптуру, выполненную из бронзы, установили на могиле актера. На церемонии открытия присутствовали друзья Ельчина и коллеги по саге «Звездный путь», в том числе актеры Зои Салдана и Саймон Пегг, а также актриса Дженнифер Лоуренс. Рядом с могилой были выставлены фотографии Ельчина в разном возрасте.

Авторами статуи стали Ник Марра и Грег Никотеро. Сообщается, что теперь скульптуру могут увидеть все желающие в Саду Легенд на Голливудском кладбище.

Антон Ельчин принимал участие в съемках перезапуска культового космического эпоса «Звездный путь», где сыграл русского вундеркинда Павла Чехова. 19 июня 2016 года актер погиб: его придавило собственной машиной.

Ранее портал iz.ru писал об открытии памятника космонавту Юрию Гагарину во французском городе Монпелье. Торжественная церемония прошла 5 октября. На ней присутствовали мэр города Филипп Сорель, а также российские делегации из Обнинска и Калуги.

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