Медведев призвал мир объединиться для борьбы с ИГ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал мировые державы отбросить разногласия и объединиться для победы над террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ).

«Всем государствам пора отложить в сторону амбиции и разногласия и объединиться ради разгрома ИГИЛ и прочих экстремистских группировок, которые без преувеличения бросили вызов человеческой цивилизации», — сказал Медведев в интервью агентству APS накануне визита в Алжир.

Также глава российского правительства отметил, что в борьбе с терроризмом и организованной преступностью взгляды Алжира и РФ очень схожи.

«Мы понимаем, что распространение терроризма — это действительно глобальный вызов. Противостоять ему можно только вместе, объединив все возможные силы, опираясь на международное право», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что РФ и Алжир будут продолжать сотрудничество в решении ситуаций на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также в Сахаро-Сахельской зоне.

Медведев подчеркнул, что преодолеть конфликты в Сирии, Йемене, Ливии и Мали, обеспечив гражданам этих стран мирную жизнь, можно, только не допустив вмешательства в дела этих государств извне.

Ранее сообщалось, что армия Сирии и ВКС РФ сократили подконтрольную ИГ территорию до 10%. Также на минувшей неделе российская авиация уничтожила около 60 иностранных наемников, входивших в отряд, замеченный южнее сирийского Дейр-эз-Зора, и более 80 командиров «Джебхат ан-Нусры» (организация запрещена в РФ).