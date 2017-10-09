В Судане похитили гражданку Швейцарии

В суданской провинции Дарфур похищена гражданка Швейцарии, работавшая в гуманитарной неправительственной организации. Об этом сообщило Швейцарское телеграфное агентство (АТС) со ссылкой на Федеральный департамент иностранных дел (ФДИД) и представителя ООН в Судане.

Как сообщило внешнеполитическое ведомство, сейчас швейцарские дипломаты находятся «в контакте с местными властями» по этому вопросу.

ФДИД потребовал скорейшего освобождения похищенной.

Представитель ООН рассказал, что гражданка Швейцарии была похищена неизвестными вооруженными людьми.

«Женщина была похищена минувшей ночью неизвестными вооруженными людьми рядом со своим домом в центре аграрных исследований в Эль-Фашере», –– сказал дипломат.

Отмечается, что женщина жила в Судане несколько лет и работала в организации оказания помощи детям. Она не входила в миссию ООН, но сотрудничала с организацией.

Миссия ООН была развернута в Судане после того, как в 2003 году вспыхнул вооруженный конфликт в Дарфуре из-за противоречий между арабизированным населением и повстанческими группировками местного негроидного населения. В 2006 году было достигнуто перемирие. Жертвами конфликта стали 300 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Демократической Республике Конго (ДРК) повстанцы похитили американского журналиста и 11 сотрудников Института охраны природы страны. Во время нападения двое граждан Великобритании и еще пять охранников успели укрыться.