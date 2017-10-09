Президент Венесуэлы поблагодарил Трампа за свою известность

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил главу США Дональда Трампа за постоянное упоминание своего имени, что сделало венесуэльского лидера знаменитым.

«Трамп сделал меня известным во всем мире. Это честь, что глава империи не проводит и дня, чтобы не упомянуть меня, это значит, что я делаю что-то хорошее», — цитирует Мадуро агентство «РИА Новости».

В сентябре Трамп заявлял, что хочет помочь своему соседу «восстановить их демократию», возникновению которой препятствует Николас Мадуро. Глава МИД Венесуэлы, в свою очередь, «напомнил», что Трамп не правит миром, а значит не имеет права вмешиваться в дела других стран и критиковать их правительственную модель.