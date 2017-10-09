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Движение поездов возобновлено после ДТП в Орловской области

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Фото: Global Look Press
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Движение на нерегулируемом железнодорожном переезде в Орловской области возобновлено после столкновения пассажирского поезда с КамАЗом. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Путь освобожден: разбитый автомобиль с путей с помощью тягача оттащила аварийно-спасательная служба МЧС», — сказал собеседник агентства.

Поезд Москва–Белгород столкнулся с грузовиком в деревне Волково Мценского района. По предварительным данным, грузовик заглох на железнодорожном переезде. В результате инцидента никто не пострадал. Из-за происшествия задерживались три поезда: Москва–Курск, Белгород–Санкт-Петербург и Белгород–Москва. Первый пустили в 23:49 мск, его задержка в пути составила 2 часа 9 минут.

«Со слов водителя автомашины КамАЗ, он заглох на переезде, пытался завестись, но ничего не получилось. Потом он бежал навстречу поезду и сигнализировал машинисту, но тем ни менее столкновение имело место. Пострадавших нет», — сказали в пресс-службе УМВД по региону.

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