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У Бангладеш затонула лодка с беженцами рохинджа

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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
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Лодка с беженцами народности рохинджа перевернулась неподалеку от Бангладеш. В результате происшествия два человека погибли, еще 30 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на портал Bdnews24.

Судно перевернулось на реке Наф, предположительно из-за внезапного порыва ветра. По словам представителя береговой охраны Бангладеш Арифула Ислама, в лодке находилось по меньшей мере 40 человек, из них восемь были спасены. Береговая охрана проводит операцию по поиску пропавших.

В конце сентября число беженцев рохинджа в Бангладеш достигло 436 тыс. человек. Представители этноса бегут из Мьянмы после вспышки насилия, которая разгорелась в конце августа в штате Ракхайн. Жертвами тех событий стали 414 человек. В ООН положение беженцев расценивают как отчаянное.

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