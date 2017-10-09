Россияне стали больше покупать отечественные продукты

Больше половины россиян (64%), живущих в крупных городах, предпочитают покупать отечественные продукты. Самый высокий уровень доверия — к отечественной колбасе и мясу. Об этом свидетельствуют данные исследования «РосИндекс» маркетинговой компании Ipsos Comcon.

Согласно исследованию, 64% россиян старше 16 лет выбирают отечественные продукты. 54% горожан готовы доплачивать за высокое качество товаров. Но при этом 47% всегда ищут в магазинах спецпредложения.

Эксперты отмечают, что искать товары по скидкам россиян вынуждает привычка, выработанная за время кризиса.

«Интересно, что, несмотря на восстановление экономики, потребители за период кризиса привыкли к скидкам. Они продолжают искать товары, продающиеся по промоакциям», –– рассказала «Известиям» директор по работе с клиентами компании Ipsos Comcon Татьяна Герасименко.

При этом специалисты выяснили, что женщины доверяют отечественным товарам больше, чем мужчины: российские изделия выбирают 40% женщин и 32% мужчин.

Растущий интерес к отечественной продукции, по мнению экспертов, обусловлен господдержкой российского производителя.

«В этом немалую роль сыграли государственные меры поддержки российского производителя, включая развитие несетевых магазинов, в которых он имеет шанс реализовать свою продукцию, — пояснила доцент кафедры маркетинга Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Россияне полюбили отечественные продукты