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Мадуро уверен в абсолютной победе проправительственных сил на выборах

Мадуро уверен в абсолютной победе проправительственных сил на выборах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кандидаты от правительства могут одержать победу на губернаторских выборах во всех штатах Венесуэлы.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на президента страны Николаса Мадуро.

«Мы на пороге исторической победы [Боливарианской] революции. Предвыборная кампания идет удачно, мы можем выиграть 23 губернаторских поста», — цитирует его ТАСС.

По мнению Мадуро, для победы нужно только, чтобы граждане страны активно участвовали в выборах. Кроме того, по мнению главы государства, каждый голос будет посланием против президента США Дональда Трампа.

Ранее портал iz.ru сообщал, что правительство Венесуэлы сядет за стол переговоров с оппозицией из «Блока демократического единства».

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