Мадуро уверен в абсолютной победе проправительственных сил на выборах
Кандидаты от правительства могут одержать победу на губернаторских выборах во всех штатах Венесуэлы.
Об этом заявили СМИ со ссылкой на президента страны Николаса Мадуро.
«Мы на пороге исторической победы [Боливарианской] революции. Предвыборная кампания идет удачно, мы можем выиграть 23 губернаторских поста», — цитирует его ТАСС.
По мнению Мадуро, для победы нужно только, чтобы граждане страны активно участвовали в выборах. Кроме того, по мнению главы государства, каждый голос будет посланием против президента США Дональда Трампа.
Ранее портал iz.ru сообщал, что правительство Венесуэлы сядет за стол переговоров с оппозицией из «Блока демократического единства».