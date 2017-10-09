Роспотребнадзор дал рекомендации жителям домов вблизи ТЦ «Синдика»

Роспотребнадзор рекомендует жителям Москвы и Подмосковья, чьи дома находятся в районе горящего ТЦ «Синдика», сократить время пребывания на улице до минимума и плотно закрывать окна и двери. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Несмотря на то что ранее превышения предельно допустимого количества вредных веществ на месте пожара обнаружено не было, в Роспотребнадзоре рекомендуют жителям пить побольше жидкости и увлажнять воздух в помещении. Для этого можно повесить мокрое полотенце (простынь, любую ткань) на дверь и менять каждые 2–4 часа, а также провести влажную уборку помещений. Роспотребнадзор советует горожанам не допускать переохлаждений при использовании вентиляторов и кондиционеров.

Ранее глава ведомства Владимир Пучков поручил усилить мониторинг воздуха как в районе пожара, так и по всей Москве и Московской области. В Роспотребнадзоре заявили, что проверили все указанные территории не только на содержание продуктов горения, но и на формальдегиды, так как горят стройматериалы. Отмечается, что на территории жилой застройки близ горящего ТЦ ведется мониторинг качества атмосферного воздуха на постоянной основе.

Пожар в ТЦ «Синдика» вспыхнул 8 октября на цокольном этаже ТЦ, распространившись по всей территории здания. Общая площадь пожара достигла 55 тыс. кв. м. По последним данным, пострадали три человека.

По состоянию на 22:56 пожар локализован. Ущерб оценивают в сумму более 5 млрд рублей. Среди причин пожара рассматривается версия поджога, специалисты приступят к более подробному изучению после полной ликвидации огня.