Причину пожара в ТЦ «Синдика» установят лаборатории МЧС РФ

Причину пожара в ТЦ «Синдика», которому была присвоена третья категория сложности, установят криминалистические лаборатории МЧС РФ. Об этом заявил начальник ГУМЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

«После ликвидации пожара будет проводиться работа криминалистических лабораторий МЧС России, которая позволит установить причину пожара», — цитирует Полетыкина агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что среди причин пожара рассматривается версия поджога. Специалисты приступят к более подробному изучению уже после полной ликвидации огня.

Торговый центр «Синдика», расположенный на МКАДе неподалеку от района Строгино, загорелся 8 октября. Пожар вспыхнул на цокольном этаже ТЦ, а позже распространился по всей территории здания, откуда было выведено 3 тыс. человек. Общая площадь пожара достигла 55 тыс. кв. м. По последним данным, пострадали три человека. В тушении пожара задействованы все новейшие средства, в том числе вертолеты Московского авиационного спасательного центра. Для забора воды из Москвы-реки установлены две насосные станции.

По состоянию на 22:56 пожар локализован. По предварительным оценкам, ущерб составит не менее пяти млрд рублей.