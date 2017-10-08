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Движение поездов задерживается из-за ДТП в Орловской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Два поезда задерживаются из-за столкновения пассажирского поезда с КамАЗом в Орловской области. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на РЖД.

«В настоящее время на перегоне приостановлено движение поездов, проводится работа по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. На место оперативно отправился восстановительный поезд. В связи с ДТП в пути задерживаются два пассажирских поезда №82 Белгород–Санкт-Петербург и №723 Москва–Курск», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что пассажирский поезд Москва-Белгород столкнулся с грузовиком в деревне Волково Мценского района. По предварительным данным, КамАЗ заглох на железнодорожном переезде. В режиме аварийного торможения поезд протаранил грузовик и протащил его несколько десятков метров. В результате инцидента пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия выясняются.

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