Движение поездов задерживается из-за ДТП в Орловской области

Два поезда задерживаются из-за столкновения пассажирского поезда с КамАЗом в Орловской области. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на РЖД.

«В настоящее время на перегоне приостановлено движение поездов, проводится работа по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. На место оперативно отправился восстановительный поезд. В связи с ДТП в пути задерживаются два пассажирских поезда №82 Белгород–Санкт-Петербург и №723 Москва–Курск», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что пассажирский поезд Москва-Белгород столкнулся с грузовиком в деревне Волково Мценского района. По предварительным данным, КамАЗ заглох на железнодорожном переезде. В режиме аварийного торможения поезд протаранил грузовик и протащил его несколько десятков метров. В результате инцидента пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия выясняются.