Новый мировой рекорд по бейсджампингу установили в Сочи

В Сочи установили новый мировой рекорд по массовости в бейсджампинге — прыжках с фиксированных объектов со специальным парашютом. Об этом сообщает «360».

Прыжок с подвесного моста, установленного над ущельем высотой 240 м, одновременно совершили 25 парашютистов. Также сообщается, что впервые в России был использован аттракцион, представляющий собой натянутый на высоте трос с устройством для спусков под действием гравитации.

«Самым главным моментом фестиваля стала установка мирового рекорда в массовом бейс-прыжке с моста, такой прыжок на профессиональном сленге зовут «многовей», — рассказал представитель парка высокогорных приключений «Скайпарк Сочи».

Фестиваль по бейсджампингу «Skypark BASE days 2017» проходит в Сочи уже в третий раз, и с каждым годом аттракционы становятся все сложнее.

«Теперь мы можем проехать над ущельем, держась за ручки, а потом в какой-то момент отпустить их и падать (перед раскрытием парашюта), такое делали всего в двух–трех местах в мире», — цитирует организатора фестиваля Николая Воропаева агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу парка.

Ранее портал iz.ru писал о новом мировом рекорде по стрельбе дальнобойным оружием, установленном в Тульской области. Рекорд установили на предприятии во время тестирования оружия. Специалисты стреляли с расстояния 4175 м, диаметр мишени составил 1 м. Таким образом непреднамеренно был установлен новый рекорд — сотрудники превзошли показатель американцев почти на 30 м.