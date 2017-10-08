Самолет TUI Airlines экстренно сел в Софии из-за болезни пилота

Самолет авиакомпании TUI Airlines UK, выполнявший рейс из британского Ньюкасла в кипрскую Ларнаку, экстренно приземлился в аэропорту Софии из-за болезни второго пилота. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Как передает ТАСС, посадка самолета Boeing-737 прошла в штатном режиме, пассажиров разместили в отеле.

Ранее портал iz.ru сообщил, что самолет авиакомпании Flydubai при выполнении рейса Дубай–Екатеринбург совершил вынужденную посадку в аэропорту Челябинска из-за плохих метеоусловий.