Палестинские боевики выпустили ракету по Израилю

Боевики выпустили из сектора Газа ракету по территории Израиля, она взорвалась, не причинив ущерба. Как сообщает ТАСС, ракета упала на открытой незаселенной местности в совете Эшколь. Сообщений о пострадавших не поступало, уточняет пресс-служба армии Израиля.

Два месяца назад, сообщал портал iz.ru, радикалы выпустили ракету по Израилю, в ответ ВВС Израиля нанесли удар по двум объектам движения ХАМАС на севере сектора Газа. В сентябре авиация Израиля нанесла удары по позициям правительственных войск Сирии, в результате погибли двое военных.