Прямой эфир
Экономика
S7 и «Роскосмос» вернутся к сотрудничеству по «Морскому старту»
Общество
Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дну возросла до 6 тыс. кв. м
Спорт
Кокорин: «Там, где мы не смогли забить, корейцы нам помогли»
Мир
В РФ хотят «зеркально» сократить количество американских СМИ
Мир
Мадуро уверен в абсолютной победе проправительственных сил на выборах

Палестинские боевики выпустили ракету по Израилю

0
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевики выпустили из сектора Газа ракету по территории Израиля, она взорвалась, не причинив ущерба. Как сообщает ТАСС, ракета упала на открытой незаселенной местности в совете Эшколь. Сообщений о пострадавших не поступало, уточняет пресс-служба армии Израиля.

Два месяца назад, сообщал портал iz.ru, радикалы выпустили ракету по Израилю, в ответ ВВС Израиля нанесли удар по двум объектам движения ХАМАС на севере сектора Газа. В сентябре авиация Израиля нанесла удары по позициям правительственных войск Сирии, в результате погибли двое военных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вертолетоносец ВМС США пришел в израильский Эйлат
Израиль не допустит постоянного военного присутствия Ирана в САР
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017