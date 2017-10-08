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Трамп распорядился об оказании помощи штату Алабама

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп распорядился оказать финансовую помощь пострадавшему от урагана «Нэйт» штату Алабама. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Американские власти приняли решение профинансировать 75% работ по ликвидации последствий урагана. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США будет заниматься координацией по данным вопросам.

Из-за урагана «Нэйт» около 100 тыс. человек остались без света в штатах Алабама и Миссисипи.

Ранее стало известно, что ураган «Нэйт» ослаб до уровня тропического шторма.

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