Трамп распорядился об оказании помощи штату Алабама

Президент США Дональд Трамп распорядился оказать финансовую помощь пострадавшему от урагана «Нэйт» штату Алабама. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Американские власти приняли решение профинансировать 75% работ по ликвидации последствий урагана. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США будет заниматься координацией по данным вопросам.

Из-за урагана «Нэйт» около 100 тыс. человек остались без света в штатах Алабама и Миссисипи.

Ранее стало известно, что ураган «Нэйт» ослаб до уровня тропического шторма.