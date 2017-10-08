Прямой эфир
Экономика
S7 и «Роскосмос» вернутся к сотрудничеству по «Морскому старту»
Общество
Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дну возросла до 6 тыс. кв. м
Спорт
Кокорин: «Там, где мы не смогли забить, корейцы нам помогли»
Мир
В РФ хотят «зеркально» сократить количество американских СМИ
Мир
Мадуро уверен в абсолютной победе проправительственных сил на выборах

Один человек погиб при падении вертолета в Латвии

0
Фото: Global Look Prees/David Wall
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб и трое пострадали в результате крушения гражданского вертолета в Грамздской волости Приекульского края Латвии. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел около 13:30 мск рядом с финишем 11-го скоростного участка трассы авторалли «Латвия».

Как сообщают очевидцы, четырехместный вертолет Robinson R44 упал еще на взлете. В момент крушения внутри воздушного судна находились четыре человека, один из них погиб.

Ранее портал iz.ru сообщил, что в Предгорном районе Ставропольского края два человека погибли при падении легкомоторного самолета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Легкомоторный самолет упал в Волгу на территории Самары
Вертолет ВВС Индии разбился на границе с Китаем
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017