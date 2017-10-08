Один человек погиб при падении вертолета в Латвии

Один человек погиб и трое пострадали в результате крушения гражданского вертолета в Грамздской волости Приекульского края Латвии. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел около 13:30 мск рядом с финишем 11-го скоростного участка трассы авторалли «Латвия».

Как сообщают очевидцы, четырехместный вертолет Robinson R44 упал еще на взлете. В момент крушения внутри воздушного судна находились четыре человека, один из них погиб.

Ранее портал iz.ru сообщил, что в Предгорном районе Ставропольского края два человека погибли при падении легкомоторного самолета.