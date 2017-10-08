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Похороны Константина Сарсании пройдут в Москве 10 октября

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Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
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Спортивный директор ФК «Зенит» Константин Сарсания будет похоронен 10 октября на кладбище Ракитки в «новой Москве», сообщил бывший пресс-аташе сборной России по футболу Илья Казаков.

«Все желающие могут проститься с Константином Сарсанией во вторник. Гражданская панихида начнется ориентировочно в 11:00, морг ЦКБ на улице маршала Тимошенко, 25. Около 13:00 состоится отпевание в церкви Ризоположения на улице Донской, 20», — написал он в своем Facebook.

Константин Сарсания скоропостижно скончался 7 октября. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

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