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Мотогонщик насмерть сбил мужчину на соревнованиях в Краснодарском крае

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Участник соревнований по мотокроссу в Краснодарском крае насмерть сбил мужчину, который вышел на трассу во время заезда. Об этом сообщила помощник главы краевого управления СКР Наталья Смяцкая.

Инцидент произошел в Выселковском районе.

«Погибший — местный житель 1971 года рождения. По предварительным данным, в то время, когда заезды уже начались, он вышел на трассу, и мотоциклист наехал на него», — приводит ТАСС сообщение представителя следственных органов.

По ее словам, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Мотивы его поступка остаются неизвестны.

Ранее портал iz.ru сообщил, что водитель иномарки насмерть сбил мужчину и двоих его детей на пешеходном переходе в городе Шарыпово Красноярского края.

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