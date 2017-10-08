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Полиция обеспечивает порядок на месте пожара на МКАД

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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Сотрудники полиции оцепили район пожара на МКАД: горит строительный рынок «Синдика», площадь пожара, по последним данным, выросла до 5 тыс. кв. м. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС рассказали, что полицейские работают на месте пожара.

В тушении огня на стройрынке московские пожарные помогают своим подмосковным коллегам в тушении пожара. На МКАД в районе пожара наблюдаются серьезные пробки.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на складе на цокольном этаже «Синдики». Пожар начался днем в воскресенье, выгорает полностью постройка ТЦ «Синдика», сообщал портал iz.ru.

На месте пожара работает авиация: два вертолета Ка-32.

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