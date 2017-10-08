Летевший в Екатеринбург самолет Flydubai вынужденно сел в Челябинске

Самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс Дубай–Екатеринбург, экстренно сел в аэропорту Челябинска из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

«Рейс авиакомпании Flydubai решением экипажа ушел на запасной аэродром в Челябинск по причине сложных метеоусловий», — приводит ТАСС сообщение представителя воздушной гавани.

По его словам, сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Рейс из Дубая прилетит в аэропорт с опозданием почти на 15 часов.

Как указано на сайте главка МЧС по Свердловской области, в воскресенье в регионе ожидается ветер с порывами от 15 до 18 м/с.

Ранее портал iz.ru сообщил, что самолет авиакомпании «ЧСА — Чешские авиалинии» прервал рейс из Праги в Москву из-за возможной неисправности на борту.