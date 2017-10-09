Россиян больше всего беспокоит шум

Шум занял первое место в составленном Минприроды списке самых частых жалоб на физические факторы окружающей среды. Также в топ-5 вошли неблагоприятный микроклимат, электромагнитные поля, вибрация и освещенность (недостаток или избыток света). Эксперты отмечают, что почти все эти факторы влияют на качество сна, а шумовое загрязнение также вызывает повышенную раздражительность и ухудшение психического здоровья.

Больше половины жалоб россиян (58%) в Роспотребнадзор по поводу физических факторов, воздействующих на здоровье, приходится на шум. Об этом сказано в госдокладе Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2016 году», с которым ознакомились «Известия». Также в топ-5 жалоб входят микроклимат (19%), электромагнитные поля (11%), вибрация (6%), освещенность (5%).

В госдокладе отмечено, что в городах шумовые загрязнения в основном связаны с автомобилями и железной дорогой. При этом, как указано в документе, «в крупных городах практически невозможно исключить движение транспорта и проведение различных работ», даже в ночное время. Проблему могли бы решить шумозащитные экраны, но «возможность их размещения ограничена требованиями сохранения историко-архитектурного облика, визуальной привлекательности городских ландшафтов, отсутствием достаточного количества свободных площадей, а шумозащитная эффективность остекления снижается при проветривании помещения».

В документе чиновники приводят данные «Европейского руководства по контролю ночного шума», по которым «высокие уровни шума могут вызывать повышенную раздражимость, нарушение сна, ухудшение психического здоровья, поведенческие эффекты, снижение работоспособности и даже заболевания сердечно-сосудистой системы».

Минприроды считает, что решить проблему могло бы дополнительное госрегулирование. В документе ведомство отметило, что, например, «до сих пор окончательно не урегулирован вопрос нормирования авиашума», а «действующие законы большинства субъектов РФ не регулируют нарушение тишины в дневное время». В Роспотребнадзоре, в свою очередь, отметили, что из всех жалоб на шум подтверждается только 44%.

Жалобы россиян на электромагнитные поля в Минприроды связывают с «массовым внедрением подвижной сотовой связи». В основном россияне обращаются по поводу размещения базовых станций на жилых домах. Однако это не является основанием для проверки, так как «не создает угрозы жизни, здоровью граждан», указано в докладе. В этом случае Роспотребнадзор делает замеры в квартирах заявителей.

В докладе не уточняется, на что конкретно жалуются россияне, обращаясь по поводу микроклимата, вибрации и освещенности. В Роспотребнадзоре пояснили, что жалобы на микроклимат связаны с температурой и влажностью воздуха (например, на рабочем месте или в квартире).

Главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Владимир Ковальзон отметил, что повышенный уровень шума, вибрация от транспорта и излишняя освещенность (например, когда уличный свет попадает в окна) в темное время суток ухудшают качество сна жителей крупных городов.

Член Общественного совета Минприроды Сергей Чернин рассказал, что проблема шумового загрязнения действительно наиболее важна, но в ближайшие годы она будет постепенно решаться благодаря обновлению техники и переходу на стандарт Евро-5.

— Новая техника предполагает уже совершенно иной уровень экологичности, недостижимый для старых авто. Стремясь к снижению выбросов вредных веществ, мы заодно снижаем и уровень шумового загрязнения, — отметил эксперт.

В России действует норматив для территорий, прилегающих к жилым домам, по предельно допустимому уровню шума — для ночного времени он составляет 45 дБА по эквивалентному уровню звука. Но, например, в Москве, по данным Минприроды, до 70% территории подвержены сверхнормативному шуму от различных источников.