Эвакуирован центральный вокзал швейцарской Лозанны
Центральный вокзал Лозанны эвакуирован сотрудниками спецслужб и полиции днем в воскресенье, причиной назван подозрительный предмет. «РИА Новости» указывает, что полная эвакуация вокзала Лозанны прошла около 15:00 по местному времени.
Подозрительный предмет обнаружен в помещениях вокзала, приостановлено движение поездов, автомобилей и общественного транспорта около здания.
Работу по обследованию подозрительного предмета продолжает группа по разминированию.
Портал iz.ru сообщал, что 1 октября лондонская полиция провела эвакуацию пассажиров со станции метро «Олд-стрит».