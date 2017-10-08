Эвакуирован центральный вокзал швейцарской Лозанны

Центральный вокзал Лозанны эвакуирован сотрудниками спецслужб и полиции днем в воскресенье, причиной назван подозрительный предмет. «РИА Новости» указывает, что полная эвакуация вокзала Лозанны прошла около 15:00 по местному времени.

Подозрительный предмет обнаружен в помещениях вокзала, приостановлено движение поездов, автомобилей и общественного транспорта около здания.

Работу по обследованию подозрительного предмета продолжает группа по разминированию.

Портал iz.ru сообщал, что 1 октября лондонская полиция провела эвакуацию пассажиров со станции метро «Олд-стрит».