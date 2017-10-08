Депутат: число активистов проекта «За честные закупки» быстро растет

Количество активистов «Общественного народного фронта» (ОНФ), участвующих в проекте «За честные закупки», увеличивается быстрыми темпами и уже превысило 8 тыс. человек, заявил координатор проекта, депутат Госдумы Антон Гетта. Об этом он заявил в ходе форума «Молодежка ОНФ» в Ставрополе, сообщает ТАСС.

«Более 8 тыс. человек — это те, кто с нами в соцсетях, на сайте, в других коммуникациях. Прирастаем мы хорошим темпом — сотни и тысячи активистов мы фиксируем буквально за квартал», — сказал он, добавив, что после форума надеется привлечь еще ребят.

Гетта добавил, что порядка 80% активистов ОНФ — это молодежь.

«Пенсионеры, как бы мы ни пытались повышать их компьютерную грамотность, не идут в эту систему. А основа контроля в нашем проекте — это интернет-ресурсы, нужно и на сайте госзакупок посидеть, и помониторить информацию, поэтому это больше стихия молодежи», — пояснил он.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в ОНФ попросили Генпрокуратуру и ВККС проверить дорогостоящую свадьбу дочери красноярского судьи Елены Хахалевой.

Проект ОНФ «За честные закупки» был запущен в сентябре 2013 года. Это открытая площадка, которая объединяет активистов по всей стране, занимающихся борьбой с коррупцией, расточительством и неэффективным использованием бюджетных средств в сфере госзакупок и закупок госкомпаний. Так, любой может написать на сайт проекта о выявленном факте нарушения госзакупок и приложить к нему фото/видео доказательства или другие документы.