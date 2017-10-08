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Британец разместил в Daily Telegraph поздравление для Путина

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Фото: Global Look Press/Roman Vondrous
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Гражданин Великобритании Эндрю Картрайт поздравил с днем ​​рождения президента России Владимира Путина, опубликовав свое обращение в разделе платных объявлений газеты Daily Telegraph.

«Я хотел бы выразить Вам мое глубочайшее уважение как миротворцу, как президенту и лидеру страны, которая сегодня играет важную роль на неспокойной международной арене», — цитирует послание британца ТАСС.

Автор объявления также отметил, что Путин не боится «брать на себя ответственность, вставать на сторону здравого смысла, разума и справедливости».

Как уточняет агентство, многие британцы с симпатией относятся к президенту России. Один из британских производителей одежды к юбилею Путина даже выпустил модель куртки, отметив, что ставит российского президента в ряд супергероев.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Путина поздравили с 65-летием лидеры 11 государств.

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