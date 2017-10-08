Приемную депутата Верховной рады облили краской в Киеве

Полиция завела дело по статье «Хулиганство» после того, как приемную одного из депутатов Верховной рады облили краской в Киеве. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сообщение о правонарушении поступило в дежурную часть Днепровского района украинской столицы утром в воскресенье. «Неизвестный облил краской стены здания», –– приводит агентство сообщение полиции Киева.

Проводится розыск подозреваемого, фамилия депутата, которому принадлежит приемная, не уточняется.

Портал iz.ru сообщил в пятницу, что украинские националисты из экстремистских организаций «Свобода», «Национальный корпус» и других протестовали рядом с Верховной радой против законопроекта о реинтеграции Донбасса.