Ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра могла быть «украдена»

Ученые британского Университета Хартфордшира выдвинули гипотезу, согласно которой ближайшая к Земле звезда после Солнца Проксима Центавра могла быть притянута из своей системы гравитацией звезд системы Альфа Центавра. Исследование было опубликовано в научном журнале по астрономии и астрофизике MNRAS.

Как передает телеканал «360», группа ученых создала симуляцию процессов вокруг звездной системы, которая показала, что Проксима Центавра могла быть притянута из глубин космоса, а не формировалась рядом со звездами Альфа Центавра A и B.

Как отмечается в исследовании, существует вероятность, что Проксима Центавра может быть выброшена из своей системы спустя миллионы лет.

Кроме того, гравитация могла повлиять на обитаемость потенциально пригодной для колонизации экзопланеты Проксима b, которая находится на орбите Проксимы Центавра. Вместе с тем ученые полагают, что экзопланета пробудет в обитаемой зоне еще долго, поскольку система Альфа Центавра оказывает на нее влияние сравнительно недавно.

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