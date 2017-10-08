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Более 100 тыс. человек в США остались без света из-за урагана «Нэйт»

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Фото: REUTERS/Jonathan Bachman
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Более 100 тыс. человек остались без электроэнергии в штатах Миссисипи и Алабама из-за урагана «Нэйт», который 8 октября ослаб до тропического шторма.

Об этом сообщает телеканал ABC News.

В частности, в Алабаме без света остаются 56,5 тыс. потребителей и 46,5 тыс. — в Миссисипи.

«Нэйт» движется вглубь территории США через штаты Миссисипи и Алабама. Максимальные порывы ветра достигают 110 км/ч, в то время как шторм продвигается в северном направлении со скоростью 37 км/ч. Ранее в штатах Флорида, Алабама и Луизиана вводился режим ЧП из-за урагана.

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