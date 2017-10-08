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СМИ сообщили о ликвидации пяти террористов «Аль-Каиды» в Йемене

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Фото: Global Look Prees/Abdulnasser Alseddik
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В провинции Мариб в Йемене уничтожены пять предполагаемых боевиков международной террористической сети «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата по машине, в которой находились боевики. При этом не уточняется, чьим ВВС принадлежал беспилотник.

Напомним, в Йемене с августа 2014 года не прекращаются столкновения между правительством и шиитскими мятежниками. Ранее конгресс США обратился к президенту Дональду Трампу с требованием о выводе американских войск из республики.

Конгрессмены считают, что США поддержали возглавляемую Саудовской Аравией коалицию, а затем оказались «втянуты в военные действия» в Йемене без их согласия.

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