СМИ сообщили о ликвидации пяти террористов «Аль-Каиды» в Йемене

В провинции Мариб в Йемене уничтожены пять предполагаемых боевиков международной террористической сети «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата по машине, в которой находились боевики. При этом не уточняется, чьим ВВС принадлежал беспилотник.

Напомним, в Йемене с августа 2014 года не прекращаются столкновения между правительством и шиитскими мятежниками. Ранее конгресс США обратился к президенту Дональду Трампу с требованием о выводе американских войск из республики.

Конгрессмены считают, что США поддержали возглавляемую Саудовской Аравией коалицию, а затем оказались «втянуты в военные действия» в Йемене без их согласия.