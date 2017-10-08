Модель Calvin Klein задержал наехавшего на толпу в Лондоне водителя

Британская модель и лицо бренда Calvin Klein Оливер Чешир сообщил, что помог задержать мужчину, который совершил наезд на толпу в Лондоне. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Спасибо всем за сообщения. Я в порядке. Спасибо людям, которые помогли мне удержать его, и быстро прибывшей полиции», — написал манекенщик в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Ранее модель рассказал в интервью изданию Daily Mail, что он находился в своем автомобиле рядом с местом, где произошел наезд на прохожих. Оливер Чешир и еще двое прохожих схватили водителя наехавшей машины, а потом кто-то из них позвонил в полицию.

Инцидент произошел накануне возле Музея естественной истории в Лондоне, в результате пострадали 11 человек. Сотрудникам полиции удалось задержать водителя наехавшего автомобиля, но позже они отпустили его.