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Полиция отпустила наехавшего на пешеходов в Лондоне водителя

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Лондонская полиция отпустила 47-летнего мужчину, арестованного накануне после наезда на пешеходов, в результате которого пострадали 11 человек.

Как сообщили в полиции, мужчина остается под следствием, обвинение ему не предъявлено. Правоохранители считают, что происшествие является обычным ДТП и не связано с терроризмом, передает Bloomberg.

Напомним, автомобиль совершил наезд на пешеходов перед Музеем естественной истории в Лондоне. В результате инцидента девять человек были доставлены в больницы, их жизням ничего не угрожает. Еще двоим пострадавшим госпитализация не понадобилась.

Двойной теракт был совершен 3 июня на Лондонском мосту. Трое мужчин на микроавтобусе врезались в толпу, после чего вышли из машины и стали нападать с ножами на прохожих. Все террористы были застрелены полицейскими. В результате случившегося погибли восемь человек.

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