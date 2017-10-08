Полиция отпустила наехавшего на пешеходов в Лондоне водителя

Лондонская полиция отпустила 47-летнего мужчину, арестованного накануне после наезда на пешеходов, в результате которого пострадали 11 человек.

Как сообщили в полиции, мужчина остается под следствием, обвинение ему не предъявлено. Правоохранители считают, что происшествие является обычным ДТП и не связано с терроризмом, передает Bloomberg.

Напомним, автомобиль совершил наезд на пешеходов перед Музеем естественной истории в Лондоне. В результате инцидента девять человек были доставлены в больницы, их жизням ничего не угрожает. Еще двоим пострадавшим госпитализация не понадобилась.

Двойной теракт был совершен 3 июня на Лондонском мосту. Трое мужчин на микроавтобусе врезались в толпу, после чего вышли из машины и стали нападать с ножами на прохожих. Все террористы были застрелены полицейскими. В результате случившегося погибли восемь человек.