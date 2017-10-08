Президент Сербии рассказал о телефонном разговоре с Путиным

Темами субботней телефонной беседы президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича, прошедшей в субботу, стали российско-сербские отношения, а также подаренные Москвой Белграду истребители МиГ-29. Об этом в воскресенье газете «Курир» сообщил сербский президент.

«Мы говорили о всех темах, важных для отношений Сербии и России, о русских МиГах, обо всех наших более ранних договорах», — цитирует Вучича ТАСС.

Сербский президент отметил, что Путин был очень любезен, а сам разговор длился порядка 20–25 минут.

«Всё время мы говорили по-русски, положа руку на сердце, переводчик реагировал один или два раза», — сказал Вучич журналистам.

Он также отметил, что поздравил Путина с 65-м днем рождения, пожелал ему доброго здоровья и политического успеха.

Пресс-служба Кремля сообщила 7 октября о факте телефонного разговора, но не привела деталей беседы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Путина поздравили с 65-летием лидеры 11 государств.