СМИ: китайские инвесторы планируют купить ФК «Ливерпуль» за $1,6 млрд

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» может быть куплен китайскими инвесторами за £1,2 млрд ($1,6 млрд). Об этом пишет ТАСС.

Нынешними владельцами команды является американская Fenway Sports Group. По данным газеты The Sunday Times, на матче между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом», который проходил первого октября, была замечена Аманда Стейвли. В прошлом году она проводила переговоры между китайскими бизнесменами и одним из основателей американской компании Томом Вернером.

Fenway Sports Group купила «Ливерпуль» в 2010 году у Джорджа Джилетта и Тома Хикса. Сумма сделки составила £300 млн ($391,9 млн). Английский футбольный клуб был основан в 1892 году.

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