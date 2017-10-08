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Многотысячный митинг в поддержку единства Испании проходит в Барселоне

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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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Десятки тысяч человек вышли на улицы Барселоны, выступая против независимости Каталонии от Испании. Об этом передает телерадиокорпорация BBC.

Cообщается, что демонстранты несут в руках как испанские, так и каталонские флаги. Помимо этого, митингующие выкрикивают лозунги о том, что Каталония является частью Испании. Ранее митинги прошли и в других городах страны, в том числе в Мадриде.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван испанскими силовиками. Выборы сопровождались массовыми беспорядками, в результате которых пострадали почти 900 тыс. человек. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

Ранее король Испании Филипп VI заявил, что власти Каталонии нарушают конституцию страны. Каталонцы с большим сожалением отнеслись к позиции монарха по этому вопросу.

Напомним, за выход Каталонии из состава Испании проголосовали 90,18% жителей региона. Другие новости по этой теме читайте в сюжете iz.ru «Референдум в Каталонии».

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