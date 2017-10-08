Украшения на 2 млн рублей украли у директора фирмы в Москве

Генеральный директор фирмы лишился ювелирных изделий в ресторане на юге Москвы. Телеканал «360» сообщает, что ущерб потерпевший оценил в 2 млн рублей. По словам заявителя, он находился в ресторане, когда неизвестные украли ювелирные изделия, оставленные им без присмотра.

РИАМО уточняет, что кража произошла в одном из заведений в районе Бирюлево Восточное, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Портал iz.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге из квартиры пожилой женщины похитили картины известных художников Василия Поленова и Константина Коровина.