Арестовано имущество экс-главы администрации Януковича и его брата

Имущество и банковские счета бывшего главы администрации Януковича, экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрея Клюева, и его брата Сергея арестованы как на Украине, так и за рубежом.

«В целях обеспечения мер уголовного судопроизводства на имущество, в том числе банковские счета подозреваемых (Андрея и Сергея Клюевых. — Ред.), как на территории Украины, так и за рубежом, наложен арест», — говорится в ответе Генпрокуратуры Украины (ГПУ) на запрос информагентства УНН.

В каких именно странах арестовали имущество братьев Клюевых и на какую сумму, ГПУ не уточнила. Подозреваемые объявлены в розыск.

Уголовное дело против экс-секретаря СНБО завели в апреле 2014 года. Его обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Кроме того, ГПУ подозревает Клюева в «незаконном препятствовании проведению митингов с применением физического насилия» во время массовых протестов в Киеве зимой 2013–2014 годов, а также в «организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов».

Брата экс-секретаря СНБО — бывшего народного депутата Сергея Клюева — подозревают в мошенничестве, растрате имущества и злоупотреблении властью, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Клюев назвал организаторов госпереворота на Украине в 2014 году.