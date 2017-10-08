Прямой эфир
Общество
МЧС: конструкции ТЦ «Синдика» начали рушиться
Общество
Похороны Константина Сарсании пройдут в Москве 10 октября
Общество
Мотогонщик насмерть сбил мужчину на соревнованиях в Краснодарском крае
Общество
Вблизи от горящего рынка «Синдика» нет жилых домов
Общество
МЧС: конструкции ТЦ «Синдика» начали рушиться
Общество
Площадь обрушения ТЦ «Синдика» составляет 300 кв. м

Летевший из Праги в Москву самолет прервал рейс из-за неисправности

0
Фото: Global Look Press/Kalousek Rostislav
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет авиакомпании «ЧСА — Чешские авиалинии», выполнявший рейс из Праги в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя перевозчика Даниэла Шабика.

По его словам, у экипажа авиалайнера возникло подозрение о наличии возможной технической неисправности на борту.

«Командир авиалайнера принял верное решение прервать полет и вернуть самолет в Прагу», — пояснил представитель компании, не уточнив, какого типа была неисправность.

Даниэл Шабик отметил, что все пассажиры сейчас находятся в полном порядке, их доставят в Москву ближайшими рейсами.

Ранее портал iz.ru сообщил, что самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из вьетнамского города Камрань во Владивосток, прибыл с десятичасовым опозданием из-за вынужденной посадки в Хабаровске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пассажирский самолет-гигант едва не разбился при посадке
Дебошир повредил оборудование в самолете, летевшем во Владивосток
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017