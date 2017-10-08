Летевший из Праги в Москву самолет прервал рейс из-за неисправности

Самолет авиакомпании «ЧСА — Чешские авиалинии», выполнявший рейс из Праги в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя перевозчика Даниэла Шабика.

По его словам, у экипажа авиалайнера возникло подозрение о наличии возможной технической неисправности на борту.

«Командир авиалайнера принял верное решение прервать полет и вернуть самолет в Прагу», — пояснил представитель компании, не уточнив, какого типа была неисправность.

Даниэл Шабик отметил, что все пассажиры сейчас находятся в полном порядке, их доставят в Москву ближайшими рейсами.

Ранее портал iz.ru сообщил, что самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из вьетнамского города Камрань во Владивосток, прибыл с десятичасовым опозданием из-за вынужденной посадки в Хабаровске.