Интернет-тарифы для украинцев за полгода вырастут на 50%

Глава интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко рассказал, что тарифы для украинцев в ближайшие полгода вырастут на 50%. Динамика к подорожанию сохранится в будущем, добавил он. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский информационный портал UBR.

Федиенко отметил, что каждый оператор определит сам, на сколько конкретно повышать цены. «Но уверен, что рост цен составит в ближайшие полгода не менее 50%», — заявил он, добавив, что дорожать интернет для украинцев начнет с 2018 года.

Портал iz.ru сообщал, что украинский лидер Петр Порошенко заявил, что пенсионная реформа на Украине даст возможность повысить пенсии для более чем 9 млн украинцев.