Ураган «Нэйт» ослаб до уровня тропического шторма. Об этом свидетельствуют данные Национального центра по наблюдению за ураганами США.

По данным организации, «Нэйт» сейчас движется вглубь территории США через штаты Миссисипи и Алабама. Максимальные порывы ветра достигают 110 км/ч, в то время как шторм продвигается в северном направлении со скоростью 37 км/ч. Ранее в штатах Флорида, Алабама и Луизиана вводился режим ЧП из-за урагана.

Напомним, «Нэйт» стал четвертым в этом году, обрушившимся на США. Ранее ураганы «Харви», «Ирма» и «Мария» привели к многочисленным жертвам и разрушениям. Портал iz.ru ранее сообщал о том, что общий ущерб от удара стихии по экономике США может достичь $290 млрд.