Ураган «Нэйт» ослаб до уровня тропического шторма
Ураган «Нэйт» ослаб до уровня тропического шторма. Об этом свидетельствуют данные Национального центра по наблюдению за ураганами США.
По данным организации, «Нэйт» сейчас движется вглубь территории США через штаты Миссисипи и Алабама. Максимальные порывы ветра достигают 110 км/ч, в то время как шторм продвигается в северном направлении со скоростью 37 км/ч. Ранее в штатах Флорида, Алабама и Луизиана вводился режим ЧП из-за урагана.
Напомним, «Нэйт» стал четвертым в этом году, обрушившимся на США. Ранее ураганы «Харви», «Ирма» и «Мария» привели к многочисленным жертвам и разрушениям. Портал iz.ru ранее сообщал о том, что общий ущерб от удара стихии по экономике США может достичь $290 млрд.