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Полицию вызывали к ресторанам McDonald's в США из-за соуса

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Фото: Global Look Prees/Cherie Diez
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Американские фанаты мультсериала «Рик и Морти», простоявшие в очередях за сычуаньским соусом из McDonald's несколько часов, остались недовольны его отсутствием. Чтобы усмирить их, пришлось вызывать полицейских.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Ранее вышел новый сезон популярного мультсериала «Рик и Морти», в котором упоминается специальный сычуаньский соус из McDonald's.

Поклонники соуса запустили петицию на сайте change.org с просьбой возобновить его продажу. В ответ на просьбы McDonald's в США пообещал вновь ввести этот соус в меню, но в рамках временной акции.

Фанаты мультфильма в ожидании начала продаж соуса выстроились в очереди у ресторанов во многих американских городах, но в нескольких заявленных местах его не оказалось вообще, а в других ресторанах в продажу поступило только по 20 упаковок.

Поклонники «Рик и Морти» были сильно раздосадованы тем, что им не достался обещанный специальный сычуаньский соус. Местной полиции пришлось разгонять недовольных.

Ранее сообщалось, что южнокорейское подразделение McDonald's было вынуждено временно исключить пулькоги-бургеры из своего меню после жалобы нескольких человек на отравление.

Пулькоги-бургеры — американизированный вариант традиционного корейского блюда, барбекю из маринованной говядины, которая сервируется зеленью и традиционными булками McDonald’s.

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