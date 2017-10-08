Прямой эфир
Общество
МЧС: конструкции ТЦ «Синдика» начали рушиться
Общество
Похороны Константина Сарсании пройдут в Москве 10 октября
Общество
Мотогонщик насмерть сбил мужчину на соревнованиях в Краснодарском крае
Общество
Вблизи от горящего рынка «Синдика» нет жилых домов
Общество
МЧС: конструкции ТЦ «Синдика» начали рушиться
Общество
Площадь обрушения ТЦ «Синдика» составляет 300 кв. м

Запуск Falcon 9 перенесла SpaceX

0
Фото: wikipedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником двойного назначения SES-11/EchoStar 105 перенесла частная космическая компания SpaceX.

Новая дата запуска аппарата — 11 октября в 18:53 по времени Восточного побережья США, сообщает ТАСС. SpaceX не раскрывает подробностей причин переноса запуска.

Спутник, запуск которого должен состояться, предназначен для замены двух отслуживших спутников. Они будут заменены одним SES-11/EchoStar 105, уточняется в сообщении.

Портал iz.ru сообщил, что глава SpaceX Илон Маск расскажет в подробностях о Interplanetary Transport System (ITS), которая предназначена для колонизации Марса, на конференции IAC-2017.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Илон Маск предложил использовать ракеты для полетов на Земле
Маск опубликовал фото разработанного SpaceX скафандра в полный рост
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017