Запуск Falcon 9 перенесла SpaceX

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником двойного назначения SES-11/EchoStar 105 перенесла частная космическая компания SpaceX.

Новая дата запуска аппарата — 11 октября в 18:53 по времени Восточного побережья США, сообщает ТАСС. SpaceX не раскрывает подробностей причин переноса запуска.

Спутник, запуск которого должен состояться, предназначен для замены двух отслуживших спутников. Они будут заменены одним SES-11/EchoStar 105, уточняется в сообщении.

Портал iz.ru сообщил, что глава SpaceX Илон Маск расскажет в подробностях о Interplanetary Transport System (ITS), которая предназначена для колонизации Марса, на конференции IAC-2017.