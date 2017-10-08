Пушков прокомментировал высказывания Трампа в адрес Тиллерсона
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа в адрес госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что ему следует быть еще жестче. Член Совфеда написал в своем микроблоге в Twitter о том, что главе американского дипведомства следует «объявить войну всем несогласным с США».
Портал iz.ru сообщал о том, что Трамп требует от Тиллерсона еще более жестких действий. При этом американский лидер подчеркнул, что с главой Госдепа у него сложились «очень хорошие взаимоотношения». Президент США также опроверг сообщения о возможной отставке руководителя внешнеполитического ведомства.