Пушков прокомментировал высказывания Трампа в адрес Тиллерсона

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа в адрес госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что ему следует быть еще жестче. Член Совфеда написал в своем микроблоге в Twitter о том, что главе американского дипведомства следует «объявить войну всем несогласным с США».

Трамп хочет от Тиллерсона большей жесткости. Не вполне ясно,куда уж жестче. Разве что закрыть Госдеп и объявить войну всем несогласным с США — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 8, 2017

Портал iz.ru сообщал о том, что Трамп требует от Тиллерсона еще более жестких действий. При этом американский лидер подчеркнул, что с главой Госдепа у него сложились «очень хорошие взаимоотношения». Президент США также опроверг сообщения о возможной отставке руководителя внешнеполитического ведомства.