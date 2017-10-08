Пушков о сотрудничестве Москвы и Эр-Рияда: диктат США уже не работает

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что намерение Саудовской Аравии развивать сотрудничество с Россией показывает, что диктат США в отношении государств-союзников уже не работает.

«Эр-Рияд будет сотрудничать с Москвой вопреки жесткой линии США в отношении России. Важный знак: США еще влиятельны, но их диктат уже не работает», — написал Пушков в Twitter.

Эр-Риад будет сотрудничать с Москвой вопреки жесткой линии США в отн. России. Важный знак: США еще влиятельны, но их диктат уже не работает — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 8, 2017

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Саудовская Аравия намерена развивать сотрудничество с Россией, несмотря на жесткую политику США в адрес РФ.

Напомним, 5 октября в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда, где стороны провели переговоры в узком, а затем в расширенном составе. Позже президент РФ рассказал подробности беседы с королем.