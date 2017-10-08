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За четыре года в КНР наказали за коррупцию более 1 млн чиновников

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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За четыре года китайские власти наказали более 1,3 млн чиновников, уличенных в коррупционных преступлениях. Почти половина из них — чиновники из деревень и сел, сообщает специальная комиссия Коммунистической партии КНР.

Как передает Reuters, более 640 тыс. выявленных преступлений относятся к мелкой коррупции. Члены комиссии проверили более 150 тыс. партийных организаций. Выявляются случаи мошенничества и среди крупных чиновников. В августе было открыто расследование в отношении главы антикоррупционного комитета министерства финансов Мо Цзяньчэна. В начале года к пожизненному сроку был приговорен высокопоставленный чиновник финансового управления уезда Поян.

Портал iz.ru ранее писал о том, что президент Национального олимпийского комитета Бразилии и глава оргкомитета Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Карлос Артур Нузман покинул свой пост.

Нузман подозревается в даче взятки в размере $2,5 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр.

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