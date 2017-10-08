Reuters сообщает об окружении террористов ИГ в сирийском Меядине

Правительственная армия Сирии в городе Меядин окружила террористов ИГ (организация запрещена в РФ), сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительственных войсках Сирии.

По сообщению агентства, подразделения вооруженных сил Сирии и союзники продолжают наступление на фронтах в Дейр-эз-Зоре и его районах.

Меядин — один из крупнейших оплотов боевиков в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Именно здесь концентрируются силы боевиков, которые позже направляются в сторону города Дейр-эз-Зор и трассы, ведущей в Пальмиру. Там они пытаются блокировать основные пути снабжения административного центра провинции. Также в окрестностях Меядина располагалась исследовательская мастерская боевиков по созданию боевых беспилотников.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВКС России уничтожили влиятельных полевых командиров ИГ, долгое время скрывавшихся в Ираке, в том числе выходца из Северного Кавказа Абу Омара аш-Шишани.

Благодаря участию российских военных в течение двух лет в Сирии подконтрольную ИГ территорию удалось сократить с 90 до 10%.