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Reuters сообщает об окружении террористов ИГ в сирийском Меядине
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Reuters сообщает об окружении террористов ИГ в сирийском Меядине

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Фото: ТАСС/Ammar Safarjalani
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Правительственная армия Сирии в городе Меядин окружила террористов ИГ (организация запрещена в РФ), сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительственных войсках Сирии.

По сообщению агентства, подразделения вооруженных сил Сирии и союзники продолжают наступление на фронтах в Дейр-эз-Зоре и его районах.

Меядин — один из крупнейших оплотов боевиков в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Именно здесь концентрируются силы боевиков, которые позже направляются в сторону города Дейр-эз-Зор и трассы, ведущей в Пальмиру. Там они пытаются блокировать основные пути снабжения административного центра провинции. Также в окрестностях Меядина располагалась исследовательская мастерская боевиков по созданию боевых беспилотников.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВКС России уничтожили влиятельных полевых командиров ИГ, долгое время скрывавшихся в Ираке, в том числе выходца из Северного Кавказа Абу Омара аш-Шишани. 

Благодаря участию российских военных в течение двух лет в Сирии подконтрольную ИГ территорию удалось сократить с 90 до 10%.

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