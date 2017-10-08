Пять человек пострадали в ДТП с пьяным водителем в Москве
Пять человек госпитализированы в результате ДТП с пьяным водителем в центре Москвы.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Авария произошла утром 7 октября. По данным полиции, 20-летний водитель автомобиля Kia Rio при повороте не справился с управлением и врезался в стену дома 25 по улице Средняя Переяславская.
«В результате ДТП водитель и четверо его пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — сообщили в главке.
Полицейские установили, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении автомобилиста составлен протокол об административном правонарушении.
Ранее сообщалось, что пенсионер устроил четыре ДТП за 20 секунд во дворе дома в подмосковном Красногорске. Пожилой человек рассказал, что перепутал педали.