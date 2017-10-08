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Общество
Пять человек пострадали в ДТП с пьяным водителем в Москве

Пять человек пострадали в ДТП с пьяным водителем в Москве

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Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
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Пять человек госпитализированы в результате ДТП с пьяным водителем в центре Москвы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Авария произошла утром 7 октября. По данным полиции, 20-летний водитель автомобиля Kia Rio при повороте не справился с управлением и врезался в стену дома 25 по улице Средняя Переяславская.

«В результате ДТП водитель и четверо его пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — сообщили в главке.

Полицейские установили, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении автомобилиста составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что пенсионер устроил четыре ДТП за 20 секунд во дворе дома в подмосковном Красногорске. Пожилой человек рассказал, что перепутал педали.

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